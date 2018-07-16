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ВЦИОМ: почти 60% россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением
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ВЦИОМ: почти 60% россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Большинство россиян не находят никакого оправдания расстрелу царской семьи большевиками в 1918 году, считая его чудовищным преступлением, а не справедливым возмездием. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного накануне столетия гибели последнего российского императора Николая II и его семьи.
"Большинство россиян (57%) считают, что расстрел царской семьи — чудовищное, ничем не обоснованное преступление (среди людей в возрасте 35 лет+ эта доле выше, чем среди молодого поколения от 18 до 34 лет). Еще 29% думают, что смертная казнь — слишком большая расплата, однако Николай II должен был понести наказание; чаще об этом говорит молодежь (46% среди 18-24-летних). Лишь 3% полагают, что расстрел царской семьи был справедливым возмездием народа за ошибки императора", — говорится в анализе опроса.
При этом наиболее распространенным чувством, которое вызывает Николай II у россиян, является симпатия — 43%, чаще остальных об этом говорят люди в возрасте 45 лет (45%-46%).
22% склонны думать о нем скорее отрицательно, а молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет острее чувствуют антипатию к Николаю II. У 7% опрошенных проявляется только безразличие к правителю, а 4% сочувствуют ему (среди 45-59-летних — 5%).
"К настоящему времени советский нарратив, объявлявший расстрел царской семьи большевиками под Екатеринбургом в ходе Гражданской войны необходимым и справедливым возмездием за ошибки и преступления династии Романовых, окончательно исчерпал своё правдоподобие. Вне зависимости от политических взглядов и отношения к событиям столетней давности, россияне считают произошедшее тогда преступлением, которому нет оправданий. На этом фоне последний царь, каковы бы на самом деле ни были его заслуги или провалы, предстаёт перед сегодняшним общественном мнением человеком симпатичным и заслуживающим как минимум сочувствия", — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 июля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
О расстреле императора и его семьи
Последний российский император был расстрелян большевиками вместе с семьей и слугами в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Останки императора Николая II, его супруги Александры Федоровны и их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии были обнаружены в 1979 году в районе Ганина Яма пригорода Екатеринбурга. В 2000 году Русская Православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.
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