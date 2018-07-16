Мэрия предложила запустить ещё одну маршрутку до ЖК «Новомарусино»

Муниципальный Центр управления городским автоэлектротранспортом начал опрос среди новосибирцев — у горожан решили спросить, нужно ли запускать маршрутку от станции метро «Студенческая» до ЖК «Новомарусино».

Опрос стартовал на сайте ЦУГАЭТ. Проголосовать за или против нового маршрута горожане смогут до 19 июля.

Мэрия предлагает, чтобы маршрутка ходила от станции метро «Студенческая» по Геодезической, Блюхера, Ватутина, Широкой, по площадям Труда и Энергетиков, по Станционной и 2-й Станционной на улицу Большую. На сайте ЦУГАЭТ поясняется, что введение нового маршрута рассматривают из-за активной застройки жилых массивов «Новомарусино» и «Дивногорский», из-за которой вырос и поток пассажиров.

На момент публикации новости в опросе приняли участие 38 человек. 17 из них отдали голоса за новый маршрут, 12 выступили против, ещё 9 опрошенных предпочли воздержаться.

В начале июля по новому, более длинному, маршруту начала ходить маршрутка № 12. Теперь она идёт от вокзала Новосибирск-Главный до ЖК «Радуга Сибири».