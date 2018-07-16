Инфляция в Венесуэле по итогам года может достичь 1 миллиона процентов — эксперт

МЕХИКО , 16 июл /ПРАЙМ/. Уровень годовой инфляции в Венесуэле может достичь 1 миллиона процентов, считает профессор экономики столичного университета Венесуэлы Натан Ледерман.

"Если положение вещей повторится, то можно ожидать, что инфляция к концу года вырастет до 700 тысяч процентов примерно. Если все будет продолжаться, как до сих пор… очень возможно, что инфляция будет зарегистрирована по меньшей мере в 1 миллион процентов в годовом исчислении", — приводит портал Infobae мнение Лередмана.

Официально власти Венесуэлы перестали сообщать об уровне инфляции в 2015 году.

По мнению экономиста, в текущем году в Венесуэле может быть отмечен рекордный уровень инфляции в истории всех латиноамериканских стран и один из десяти самых высоких уровней в мировой истории.