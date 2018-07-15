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Италия вновь признана самой «старой» страной Европы
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Италия вновь признана самой «старой» страной Европы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По их мнению, в ближайшие 30 лет Италию ожидает самая настоящая демографическая бомба: к 2050 году число граждан страны в возрасте 65+ достигнет 20 миллионов, 4 миллиона из которых будут относиться к категории 85+. У экспертов есть все основания полагать, что уже к 2030 году без присмотра своих близких будут жить более 4 миллионов человек в возрасте 65+ и более миллиона итальянцев, переступивших 85-летний рубеж. В результате в ближайшие десятилетия Италия может превратиться в гигантский дом престарелых, в котором и без того немногочисленная молодежь будет вынуждена работать больше, чтобы содержать остальных.
Между тем накануне Центральный банк Италии опубликовал исследование, проведенное на основании изучения демографической ситуации в стране за последние 25 лет. Эксперты сделали вывод: оставаясь стареющей нацией, итальянцы будут еще в большей степени зависеть от выходцев из других стран. Мигранты в Италии, число которых достигло пяти миллионов человек, производят девять процентов ВВП (около 130 миллиардов евро) ежегодно. По мнению исследователей, приезжие к 2060-му году будут составлять четвертую часть трудоспособного населения страны, и у старушки Италии просто-напросто не будет будущего.
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