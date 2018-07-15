Псковская область по итогам 2017 года стала четвёртой по темпам роста сектора «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» 

В секторе «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» максимальные темпы роста в 2017 году показали Ярославская область (36 процентов), Республика Алтай (34,7 процента), Карачаево-Черкесская Республика (25,1 процента) и Псковская область (24,5 процента), отметили составители ежемесяцного бюллетеня аналитического центра. Производство в секторе «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» больше всего выросло в Свердловской области (37,7 процента), Севастополе (26,8 процента), Липецкой (24,6 процента) и Смоленской областях (24,4 процента). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»