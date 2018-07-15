Судьба мирового чемпионского титула по футболу решится сегодня 

Итоговая битва Чемпионатами мира по футболу пройдёт на московском стадионе «Лужники» сегодня, 15 июля. Команды выйдут на поле в 18 часов вечера.
Поддерживать большинство россиян намерены команду Хорватии. Об этом в ходе опроса ВЦИОМ заявили 35% опрошенных. За французов будут болеть 31% респондентов. Несмотря на это, 41% россиян уверены, что победит сборная Франции. Следить за футбольной баталией намерены 61% опрошенных. Накануне состоялся матч за третье место. В схватке Бельгии и Англии победа досталась бельгийцам. Они обыграли соперников со счётом 2:0. Таким образом, третье место в чемпионате заняла сборная Бельгии.