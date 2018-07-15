Судьба мирового чемпионского титула по футболу решится сегодня

Франции. Финальный матч Мундиаля состоится сегодня в России . За победу поборются команды Хорватии

Итоговая битва Чемпионатами мира по футболу пройдёт на московском стадионе «Лужники» сегодня, 15 июля. Команды выйдут на поле в 18 часов вечера.