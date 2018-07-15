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Эксперты: антитабачный закон не повлиял на число курильщиков в России
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Эксперты: антитабачный закон не повлиял на число курильщиков в России 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Ученые проанализировали потребление россиянами табака за последние два десятка лет.
НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») выпустил доклад «Что и как курят в России», в котором проанализировал потребление россиянами табака в период с 1994 по 2016 годы, пишет The village.
За это время число курящих в стране уменьшилось с 31 до 28%. Курить при этом они стали больше: в среднем по 15 сигарет в день, а не по 14, как 22 годами ранее.
В исследовании говорится, что в России выросло число курящих женщин старше 15 лет с 9% в 1994 году до 14% в 2016-м. Количество курящих мужчин, напротив, снизилось с 58% до 44% соответственно. Увеличение количества курящих женщин эксперты объясняют «ослаблением гендерных норм и представлений о том, что курение — это исключительно мужское занятие».
Тяга к никотину проявляется сильнее всего у представителей старшего поколения, которые накопили «капитал вредной привычки». При этом количество людей в этой возрастной группе не сильно изменилось с 1994 года: после 65 лет по-прежнему курит каждый десятый россиянин. В то же время стали меньше курить подростки от 16 до 18 лет — с 24 до 5%. Доля курильщиков снизилась также среди людей в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет.
Меньше курят люди с высшим образованием — 18%. Количество курящих людей со средним образованием выше — 38%. Кроме того, среди курящих на 4% больше работающих, чем безработных.
В докладе говорится, что антитабачный закон, который запрещает курить в общественных местах с 2013 года, не повлиял на число курильщиков, но сократил количество потребляемого табака — люди стали выкуривать в среднем на 5% сигарет меньше.
Кроме того, за 22 года стало меньше тех, кто предпочитает курить сигареты без фильтра. Если в 1994 году их было 35%, то в 2016-м — всего 3%. Таким образом, популярность папирос и самокруток снизилась практически до нуля.
Среди факторов, из-за которых россияне начинают курить, эксперты называют в том числе национальность и состояние экономики в регионе проживания. Человек скорее начнет курить в более благополучном регионе. Также шансов закурить больше у тех, кто ассоциирует себя с русскими, сообщается в докладе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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