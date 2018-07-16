Вера Кондратьева победила на праймериз «Единой России» по выборам главы Пыталовского района 

На предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Пыталовского района большинство граждан проголосовали за заместителя главы Пыталовского района по социальному развитию Веру Кондратьеву 893 человека (96,12 процента), заместителю главы Администрации городского поселения Пыталово, стороннику партии «Единая Россия» Ирине Мещеряк отдали предпочтение 84 человека (9,04 процента) Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, 15 июля в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Пыталовского района приняли участие 929 граждан (10,18 процента). Праймериз проводилось в четырех населенных пунктах: деревне Гавры, поселке Белорусский, деревне Линово и в Пыталово. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке»