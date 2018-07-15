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Ученые доказали, что внешность невесты влияет на цену кольца
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Ученые доказали, что внешность невесты влияет на цену кольца 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 июля — Новая Кубань. Американские исследователи выяснили, как внешние данные невесты влияют на стоимость обручального кольца. В эксперименте приняло участие 337 мужчин и 253 женщины в возрасте около 30 лет. Вначале представительницам прекрасного пола предлагалось рассмотреть и оценить по 10 бальной шкале фотографии незнакомцев.
Затем дам просили ответить на вопрос «Если бы этот человек предложил вам стать его женой, то каким должно было быть обручальное кольцо, чтобы вы ответили утвердительно?». При этом им на выбор предлагалось пять вариантов колец за 500, 1500, 3000, 6000 и 9000 долларов.
Похожему опросу подверглись и мужчины. Им предлагалось также фото незнакомок, пять вариантов колец и ответить на вопрос «Если бы вы решились сделать предложение этой женщине на фото, то какое бы кольцо ей подарили?».
Проведенный опрос показал, что чем красивее женщина выглядела на фото, тем дороже кольцо ей бы подарили мужчины. И женщины, которые высоко оценивали свою внешность, ожидали более щедрых подарков от всех мужчин, независимо от их внешности.
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