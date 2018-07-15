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«Уверенней себя чувствуют»: жители Прикамья стали чаще брать кредиты
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«Уверенней себя чувствуют»: жители Прикамья стали чаще брать кредиты 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Объем кредитования физических лиц в Прикамье вырос почти в два раза
За пять месяцев 2018 года банки Пермского края выдали в кредит физическим лицам 81,9 миллиардов рублей. Большую долю из них составили потребительские кредиты — 76,9 процентов, остальную часть — 23,1 процентов, составили жилищные, в том числе ипотечные. В 2017 году за этот же период объем кредитования «физиков» был на 43 процента ниже. — Рост объемов кредитования — это признак того, что жители Прикамья стали уверенней чувствовать себя в текущей экономической ситуации и осуществлять свое финансовое планирование на более длительный срок, — пояснил управляющий пермского отделения Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков. — Сказалось смягчение ценовых условий банков: брать кредиты стало выгоднее, чем на год ранее. Почти на два процента стала выгоднее ипотечное кредитование. Если год назад средний процент ипотеки в крае был 11,7 процентов, то на 1 июня 2018 года 9,8 процентов. Также улучшилась статистика по просроченной задолженности. 6,1 процентов в этом году, 8,2 — в прошлом. Ранее мы писали про внедрение в банки Единой биометрической системы, с помощью которой пользователи могут открывать счета и вклады, оформлять кредиты с помощью фотографий и записи голоса.
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