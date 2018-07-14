Как россияне готовят машину к поездке на отдых

Агентство «Автостат» в содружестве с автоизданием "За рулем" провели в сети интернет соцопрос, в ходе которого пытались выяснить, насколько серьезно российские автолюбители подходят к подготовке машины для поездки на дальнюю дистанцию.

Выяснилось, что из 2000 опрошенных автовладельцев, 60% считают крайне необходимым провести подготовительные мероприятия перед долгой поездкой.

Из этого числа 26% считает обязательным условием прохождение внеочередного ТО.

Самостоятельную подготовку машины с подтяжкой болтовых соединений и проверкой ходовой производят 18% опрошенных. Около 15% «отпускников» приглашают знакомого автомеханика.

Однако существенная часть автовладельцев (около 40%) отправляющихся на отдых, пренебрегают внеплановой подготовкой машины.

В ходе опроса выяснилось, что 4,2% автомобилистов надеются на помощь по КАСКО, 8% «на всякий случай» берут инструменты и дополнительный запас топлива, 11% заботятся системами навигации, а 14,4% вообще никак не подготавливают машину, надеясь на помощь придорожных СТО.