Голоса избирателей подорожали почти в восемь раз

Повышено госфинансирование партий, чьи кандидаты на президентских выборах в марте 2018 года получили поддержку не менее трёх процентов избирателей.

Новый размер выплат установлен федеральный законом от 3 июля 2018 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона „О политических партиях“, вступающим в силу сегодня, 14 июля.

Сумма единовременного государственного финансирования за каждый голос, отданный партийному кандидату в президенты, увеличена с 20 до 152 рублей. Теперь компенсация приравнена к той, что положена партиям за парламентские выборы с 2016 года.

В ходе президентской кампании 2018 года порог в три процента, установленный для получения средств, преодолели кандидаты только от двух партий.

Занявшего второе место Павла Грудинина поддержали 8 миллионов 659 тысяч 206 россиян — 11,77 процента от общего числа участников голосования. По новым правилам расчёта, он принесёт в казну КПРФ 1,3 миллиарда рублей — немногим меньше, чем израсходовали на выборы все кандидаты в президенты (1,6 миллиарда рублей), и ровно столько же, сколько понадобилось им на предвыборную агитацию.

Затраты на кампанию Грудинина, по данным ЦИК РФ, составили 227 миллионов рублей. Почти 80 процентов необходимых средств внесла за него компартия.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был в президентской гонке третьим с результатом 5,65 процента — за него проголосовали 4 миллиона 154 тысячи 985 избирателей. В итоге партийный бюджет либерал-демократов пополнится на 631,5 миллиона рублей. Их затраты на выборы — 399,4 миллиона рублей. По этому показателю Владимир Жириновский занял второе место после действующего президента РФ.