Ещё
Голоса избирателей подорожали почти в восемь раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
Перед трибуной Макрона произошел инцидент

Голоса избирателей подорожали почти в восемь раз 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Повышено госфинансирование партий, чьи кандидаты на президентских выборах в марте 2018 года получили поддержку не менее трёх процентов избирателей.
Новый размер выплат установлен федеральный законом от 3 июля 2018 года № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона „О политических партиях“, вступающим в силу сегодня, 14 июля.
Сумма единовременного государственного финансирования за каждый голос, отданный партийному кандидату в президенты, увеличена с 20 до 152 рублей. Теперь компенсация приравнена к той, что положена партиям за парламентские выборы с 2016 года.
Инициатором индексации президентской ставки, не проводившейся с 2008 года, выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Позднее его поддержали вице-спикер Госдумы, руководитель фракции „Единая Россия“ Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава »Справедливой России» Сергей Миронов.
В ходе президентской кампании 2018 года порог в три процента, установленный для получения средств, преодолели кандидаты только от двух партий.
Занявшего второе место Павла Грудинина поддержали 8 миллионов 659 тысяч 206 россиян — 11,77 процента от общего числа участников голосования. По новым правилам расчёта, он принесёт в казну КПРФ 1,3 миллиарда рублей — немногим меньше, чем израсходовали на выборы все кандидаты в президенты (1,6 миллиарда рублей), и ровно столько же, сколько понадобилось им на предвыборную агитацию.
Затраты на кампанию Грудинина, по данным ЦИК РФ, составили 227 миллионов рублей. Почти 80 процентов необходимых средств внесла за него компартия.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был в президентской гонке третьим с результатом 5,65 процента — за него проголосовали 4 миллиона 154 тысячи 985 избирателей. В итоге партийный бюджет либерал-демократов пополнится на 631,5 миллиона рублей. Их затраты на выборы — 399,4 миллиона рублей. По этому показателю Владимир Жириновский занял второе место после действующего президента РФ.
Владимир Путин баллотировался как самовыдвиженец, одержал победу с 76,69 процента голосов и израсходовал на кампанию максимально допустимую законом сумму — 400 миллионов рублей, добровольно пожертвованных в его избирательный фонд юридическим лицом.
Парламентская газета: последние новости
Россияне рассказали о критериях при выборе продуктов Эксперт рассказала, что больше всего мотивирует россиян работать ВЦИОМ: россияне испытали гордость и радость за игру сборной на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела72
Сеул выразил протест Москве180
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю44
Стриженову матом гонят с Первого канала301
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире
01:03
Часть Крыма осталась без света из-за «Холодильника»
Происшествия
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул выразил протест Москве
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение