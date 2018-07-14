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Красивые девушки — не самое сильное впечатление иностранцев в России
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Красивые девушки — не самое сильное впечатление иностранцев в России 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Самое сильное впечатление на иностранных болельщиков, приехавших в Россию на ЧМ-2018, произвели доброжелательность и гостеприимство жителей страны. Это выяснили волонтеры чемпионата, опросившие 5 тысяч 367 гостей во всех городах, где проходили футбольные матчи. 91% опрошенных отметили, прежде всего, отметили именно это.
Красивые девушки впечатлили 87% болельщиков, а на третьем месте — ощущение безопасности — 86%. Кроме того, зарубежным гостям понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие России (80%) и вкусная еда (79%). Многие отмечали также особый колорит российских городов (77%), а 63% опрошенных оказались удивлены неожиданно теплой погодой (63%), сообщает телеканал RT.
При этом ответы болельщиков в разных городах России несколько отличались. Например, в Ростове-на-Дону гостям очень понравилась местная еда, в Самаре — доброжелательные волонтеры, в Волгограде — гостеприимство жителей, в Казани — местный колорит, в Нижнем Новгороде — качество спортивных объектов, а в Москве и Санкт-Петербурге — богатая архитектура и культурное наследие.
Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. Пятый канал ранее публиковал также результаты опроса хозяев чемпионата — россиян — о том, что они почувствовали в связи с этим футбольным праздником.
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