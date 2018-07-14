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Иностранные болельщики рассказали о стереотипах о России
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Иностранные болельщики рассказали о стереотипах о России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Негативные стереотипы о России имели 64% иностранных болельщиков, приехавших на чемпионат мира 2018 года, сообщает RT.
По результатам опроса «Молодой гвардии Единой России», 87% гостей России впервые посетили страну. Чаще всего фанаты из других государств сталкивались со стереотипами: нетолерантность жителей страны (31%), недоброжелательность россиян (28%) и плохая погода (24%).
Отмечается, что 88% гостей заявили, что стереотипы о России были развеяны после первых дней пребывания в стране. 73% иностранцев хотят посетить Россию снова.
Также 53% болельщиков из других государств оценили организацию чемпионата мира 2018 года на десять баллов из десяти.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
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