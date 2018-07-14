Болельщиков на ЧМ-2018 по футболу впечатлило русское гостеприимство и красивые девушки

Иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу в России больше всего впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей (91%), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%). Об этом RT сообщили в «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), волонтёры которой провели опрос 5367 зарубежных гостей в одиннадцати принимающих турнир городах.

Респондентам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит столицы и других городов России (77%) и неожиданно тёплая погода (63%).

Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

Отмечается, что в Ростове-на-Дону болельщиков в большей степени порадовала вкусная еда, в Москве Санкт-Петербурге — красота архитектуры и культурное наследие страны, в Самаре — доброжелательность волонтёров, в Волгограде — русское гостеприимство, в Нижнем Новгороде — качество спортивных объектов и городская инфраструктура, а в Казани — колорит российских городов.