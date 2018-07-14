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Болельщиков на ЧМ-2018 по футболу впечатлило русское гостеприимство и красивые девушки
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Болельщиков на ЧМ-2018 по футболу впечатлило русское гостеприимство и красивые девушки 

RT на русском 1 час назад
Иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу в России больше всего впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей (91%), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%). Об этом RT сообщили в «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), волонтёры которой провели опрос 5367 зарубежных гостей в одиннадцати принимающих турнир городах.
Респондентам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит столицы и других городов России (77%) и неожиданно тёплая погода (63%).
Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.
Отмечается, что в Ростове-на-Дону болельщиков в большей степени порадовала вкусная еда, в Москве и Санкт-Петербурге — красота архитектуры и культурное наследие страны, в Самаре — доброжелательность волонтёров, в Волгограде — русское гостеприимство, в Нижнем Новгороде — качество спортивных объектов и городская инфраструктура, а в Казани — колорит российских городов.
Ранее Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года изменил отношение мировой общественности к России.
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