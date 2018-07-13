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Москвичи оценят Лианозовский парк в голосовании на «Активном гражданине»
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Москвичи оценят Лианозовский парк в голосовании на «Активном гражданине» 

Управа района Лианозово 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
На сайте «Активный гражданин» стартовал опрос по путеводителю «Любимые места Москвы», в рамках которого жителям столицы предлагают определить лучший в городе парк.
Голосование проводится по трем критериям: самый живописный, самый тихий и самый удобный для отдыха с детьми. На выбор представлен 21 парк, среди которых — Лианозовский, а также пункты «Свой вариант ответа» и «Затрудняюсь ответить».
Как сообщается на «Активном гражданине», выбрать можно от одного до трех вариантов ответа. Больше информации о парках, их работе, а также фотографии представлены на портале в разделе «Подробнее». Ссылка на голосование https://ag.mos.ru/p/4921 (нп)
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