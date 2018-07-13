Москвичи оценят Лианозовский парк в голосовании на «Активном гражданине»

На сайте «Активный гражданин» стартовал опрос по путеводителю «Любимые места Москвы», в рамках которого жителям столицы предлагают определить лучший в городе парк.

Голосование проводится по трем критериям: самый живописный, самый тихий и самый удобный для отдыха с детьми. На выбор представлен 21 парк, среди которых — Лианозовский, а также пункты «Свой вариант ответа» и «Затрудняюсь ответить».

Как сообщается на «Активном гражданине», выбрать можно от одного до трех вариантов ответа. Больше информации о парках, их работе, а также фотографии представлены на портале в разделе «Подробнее». Ссылка на голосование https://ag.mos.ru/p/4921 (нп)