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Ярославцы заявили, что готовы бросить машины ради поездок на общественном транспорте
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Ярославцы заявили, что готовы бросить машины ради поездок на общественном транспорте 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Ярославские автомобилисты второй день обсуждают необычное предложение ярославского чиновника — отменить повороты налево.
Ярославцы готовы отказываться от личных автомобилей
Такую идею высказал директор городского предприятия «Яргорэлектротранс» Ихльхам Худиев, объяснив её пользой для экологии.
— Выбросы становятся максимальными там, где происходит скопление транспорта на малых скоростях. Машины двигаются на низких оборотах, тормозят и снова стартуют в пробках, которые скапливаются, как правило, у поворотов налево, — говорит Ильхам Худиев.
Правда, ярославские экологи опровергли эти доводы, назвав другие причины загрязнения воздуха.
Однако главным посылом этих обсуждений было желание чиновников пересадить ярославцев с личных автомобилей на общественный транспорт.
76.ru спросил у жителей города, готовы ли они отказаться от своих автомобилей? Оказалось, что 54,4% респондентов готовы пересесть на троллейбусы и автобусы. Но только в том случае, если они будут ездить быстрее, а маршрутов в городе будет гораздо больше.
Ещё 35,1% опрошенных не согласятся на это, потому что маневренность личного автомобиля для них ничем не заменить. И ещё 10,5% опрошенных заявили, что могли бы реже пользоваться личным автомобилем, но полностью отказываться от него не собираются.
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