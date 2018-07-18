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Ямальцы выберут приоритетные направления программы «Сотрудничество»
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Ямальцы выберут приоритетные направления программы «Сотрудничество» 

РИА «ФедералПресс» 18 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Ямала смогут самостоятельно выбрать приоритетные направления финансирования программы «Сотрудничество».
Опрос ямальцев в режиме онлайн будет проведен с использованием регионального информационного ресурса «Живем на Севере». Оставить свои предложения жители всех муниципалитетов могут с 15 августа по 9 сентября. Итоги опроса подведут 13 сентября.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, пользователям ресурса предложат один вопрос и не менее восьми вариантов ответов. Респонденту будет необходимо выбрать только наиболее актуальные для него направления программы «Сотрудничество». Тем кто, не сможет принять участие в голосовании, смогут заполнить печатную анкету 9 сентября на территориальных счетных участках.
Документ с результатами голосования будет направлен ямальским депутатам Тюменской областной думы. Итоги голосования будут учтены при распределении объемов финансирования программы на 2019 год.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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