Ямальцы выберут приоритетные направления программы «Сотрудничество»

Жители Ямала смогут самостоятельно выбрать приоритетные направления финансирования программы «Сотрудничество».

Опрос ямальцев в режиме онлайн будет проведен с использованием регионального информационного ресурса «Живем на Севере». Оставить свои предложения жители всех муниципалитетов могут с 15 августа по 9 сентября. Итоги опроса подведут 13 сентября.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, пользователям ресурса предложат один вопрос и не менее восьми вариантов ответов. Респонденту будет необходимо выбрать только наиболее актуальные для него направления программы «Сотрудничество». Тем кто, не сможет принять участие в голосовании, смогут заполнить печатную анкету 9 сентября на территориальных счетных участках.

Документ с результатами голосования будет направлен ямальским депутатам Тюменской областной думы. Итоги голосования будут учтены при распределении объемов финансирования программы на 2019 год.