На сайте районной газеты «Дмитровец» стартовал опрос, посвященный отдыху

Летом всем жителям города особенно хочется заниматься любимыми делами: гулять, посещать выставки, совершать вылазки на природу. В связи с этим редакция районной интернет-газеты «Дмитровец» подготовила тематический опрос. Участникам предстоит ответить, как они предпочитают проводить свой досуг.

На выбор предлагается четыре варианта ответа: «Провожу отдых активно — уезжаю на природу, занимаюсь спортом», «Провожу время с семьей», «Провожу отдых культурно — посещаю выставки, концерты» и «Cвободное время посвящаю хобби».

Редакция газеты «Дмитровец» подведет итоги опроса в следующую среду, 18 июля. Участие в опросе анонимное и не требует регистрации. (мю)