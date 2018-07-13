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На сайте районной газеты «Дмитровец» стартовал опрос, посвященный отдыху
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На сайте районной газеты «Дмитровец» стартовал опрос, посвященный отдыху 

Управа района Дмитровский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Летом всем жителям города особенно хочется заниматься любимыми делами: гулять, посещать выставки, совершать вылазки на природу. В связи с этим редакция районной интернет-газеты «Дмитровец» подготовила тематический опрос. Участникам предстоит ответить, как они предпочитают проводить свой досуг.
На выбор предлагается четыре варианта ответа: «Провожу отдых активно — уезжаю на природу, занимаюсь спортом», «Провожу время с семьей», «Провожу отдых культурно — посещаю выставки, концерты» и «Cвободное время посвящаю хобби».
Редакция газеты «Дмитровец» подведет итоги опроса в следующую среду, 18 июля. Участие в опросе анонимное и не требует регистрации. (мю)
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