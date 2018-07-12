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Граждане Даниловскго района приняли участие в опросе
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Граждане Даниловскго района приняли участие в опросе 

Управа Даниловского района города Москвы 12 июля 2018
Фото: Даниловский вестник
Жители Даниловского района приняли участие в опросе «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы. Часть 7» в четверг, 12 июля.
Подобные голосования уже проводились на официальном сайте «Активный Гражданин». Предыдущие шесть раз москвичи выбирали любимые парки, музеи и смотровые площадки, а в этот раз им предстоит определить самый известный в округе культурный центр.
По предварительным данным, самым знакомым для жителей Даниловского района стал Культурный центр ЗИЛ. Его выбрали 43% участников. Почетное второе место в рейтинге узнаваемых гражданами Даниловского района центров занял «Москворечье» с 9% голосов. В общем же топе это учреждение выбрало наибольшее количество участников.
Напомним, что опросы еще действительны и все желающие могут выразить свою точку зрения, касательно красивых, интересных и познавательных мест Москвы.
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