Эксперт: Свободные деньги у россиян появились из-за утраты оптимизма

В эфире НСН Иосиф Дискин объяснил, почему у россиян появилось больше свободных денег.

Объем свободных денег у россиян в июне этого года увеличился более, чем на 20 процентов по сравнению с маем прошлого года и составил в среднем 29,7 тысяч рублей. Индексом свободных денег считается разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Как отмечают эксперты исследовательского холдинга «Ромир», рост связан с отказами россиян тратититься на отпуск.

Зампред научного совета ВЦИОМ , бывший глава лаборатории социально-экономических проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин отметил, что на фоне роста свободных денег снизился индекс социального самочувствия россиян.

Эксперт: Если всю жизнь получать по миллиону в год — будет все равно на пенсию «Объем свободных денег зависит не только от отпусков. Одновременно с этим надо сопоставить снижение индекса социального самочувствия, который фиксирует ВЦИОМ. За последнее время он существенно просел. Это не катастрофа, но предмет к размышлению. С моей точки зрения, в целом оценка ситуации и перспектив существенно ухудшились. Это первый раз за последний год. Все время был рост оптимизма, рост оценок перспектив экономики, несмотря на то, что люди смотрели с осторожностью на сегодняшнюю ситуацию, но был рост оптимизма. Рост перспектив, оценки, что в будущем будет улучшение экономической ситуации. Это подтверждалось бумом ипотечного кредитования, покупок автомобилей, товаров длительного пользования. Сегодня все изменилось», — считает эксперт.