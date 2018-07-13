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Опрос: россияне о многоженстве
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Опрос: россияне о многоженстве 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали «недопустимой» отмену запрета на многоженство.
Респондентам задали такой вопрос: «В России нужно снять запрет на многоженство?». По мнению 35 процентов опрошенных, запрет должен быть снят «по всей стране».
Еще 14 процентов опрошенных считают, что разрешить многоженство можно только в мусульманских регионах страны.
Всего в опросе приняли участие 1616 человек.
Ранее в СМИ появилась информация, что чеченских полицейских обязали за месяц найти себе вторых жен. За невыполнение требования стражам порядка якобы пригрозили увольнением.
В МВД Чечни заявили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве пообещали найти людей, распространивших это сообщение в соцсетях.
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