Опрос: россияне о многоженстве

Более половины россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали «недопустимой» отмену запрета на многоженство.

Респондентам задали такой вопрос: «В России нужно снять запрет на многоженство?». По мнению 35 процентов опрошенных, запрет должен быть снят «по всей стране».

Еще 14 процентов опрошенных считают, что разрешить многоженство можно только в мусульманских регионах страны.

Всего в опросе приняли участие 1616 человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что чеченских полицейских обязали за месяц найти себе вторых жен. За невыполнение требования стражам порядка якобы пригрозили увольнением.