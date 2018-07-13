Россия рвется в ТОП-10 в рейтинге экономик Всемирного банка

В течение года ВВП России увеличился почти на 300 миллиардов долларов — с 1,28 триллионов долларов до 1,58, что обеспечило стране 11-е место в экономическом рейтинге Всемирного банка

Что касается лидеров рейтинга, то первое место занимает США (19,4 триллиона долларов), вторая позиция — за Китаем (12,2 триллиона долларов), а на третьем месте — Япония (4,9 триллиона долларов).

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как в рейтинге лучших стран мира по версии U. S. News & World Report Россия поднялась на одну строчку и в списке из 80 стран заняла по итогам 2017 года 26 место.