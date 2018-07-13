У россиян резко увеличилось количество свободных денег

С июня по май текущего года объем свободных денег россиян вырос на 23,2%. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в предыдущем месяце средняя сумма, оставшаяся после первоочередных трат, составила 29,7 тысяч рублей. За январь-июнь среднее значение объема средств российских домохозяйств приравнялось к 23,3 тысяч рублей.

В сравнении с маем объём свободных денег увеличился во всех типах населённых пунктов. На первом месте оказались города с населением от 100 до 500 тысяч человек, где объем свободных денег увеличился на треть. Следом идут города-миллионники, там этот показатель повысился на 20,3%. Наименьший рост зафиксирован в городах с населением до миллиона — всего на 17,7%.

–Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных», — пояснили исследователи.

Напомним, в мае количество свободных денег составило 24 тысячи рублей, что на 4,4% ниже, чем в апреле.

Значение индекса свободных денег вычислялось как разница между доходами российских семей и первоочередными расходами. К необходимым тратам при этом отнесли продукты питания, непродовольственные товары повседневного спроса, ЖКХ, бытовые и медицинские услуги, а также расходы на транспорт и связь.

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