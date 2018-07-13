Ещё
У россиян резко увеличилось количество свободных денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У россиян резко увеличилось количество свободных денег 

ГОРОБЗОР.РУ 6 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
С июня по май текущего года объем свободных денег россиян вырос на 23,2%. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в предыдущем месяце средняя сумма, оставшаяся после первоочередных трат, составила 29,7 тысяч рублей. За январь-июнь среднее значение объема средств российских домохозяйств приравнялось к 23,3 тысяч рублей.
В сравнении с маем объём свободных денег увеличился во всех типах населённых пунктов. На первом месте оказались города с населением от 100 до 500 тысяч человек, где объем свободных денег увеличился на треть. Следом идут города-миллионники, там этот показатель повысился на 20,3%. Наименьший рост зафиксирован в городах с населением до миллиона — всего на 17,7%.
–Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных», — пояснили исследователи.
Напомним, в мае количество свободных денег составило 24 тысячи рублей, что на 4,4% ниже, чем в апреле.
Значение индекса свободных денег вычислялось как разница между доходами российских семей и первоочередными расходами. К необходимым тратам при этом отнесли продукты питания, непродовольственные товары повседневного спроса, ЖКХ, бытовые и медицинские услуги, а также расходы на транспорт и связь.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии определили районы, где проживают больше всего ВИЧ-инфицированных Перемен на малой родине ждут 85% россиян Пенсионерам компенсируют оплату взносов на капремонт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня21
Найден источник «Новичка» в Великобритании185
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений498
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека68
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение