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Социологи: каждый третий воронежец не представляет русский язык без мата
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Социологи: каждый третий воронежец не представляет русский язык без мата 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Большинство же считает, что нецензурная лексика — языковой мусор.
Каждый третий воронежец считает матерную брань — исторически неотъемлемой частью русского языка. Но большинство такую идею всё-таки не поддерживает. Такими наблюдениями поделились социологи Института общественного мнения «Квалитас», которые разузнали у горожан об их отношении к нецензурной лексике. Считают матерные слова историческим достоянием «великого и могучего» 33,7% горожан. Причём из них, отмечают социологи, большинство — мужчины (47,2%), и многие живут в нищете (42%). Не одобряют такую идею 62% воронежцев. По их мнению, нецензурные слова — языковой мусор, который надо выметать. В этой армии противников больше всего женщин — 75%. Но, несмотря на такой разрыв в отношении к мату, большинство воронежцев по факту всё равно матерятся. 41,7% горожан уверяют, что делают это только в редких случаях. Ещё 30,2% говорят, что употребляют его время от времени. И только 4,6% признались в пристрастии к «красному словцу». Только 23% горожан заявили, что никогда не используют нецензурные слова. Что касается запрета такой брани — около 55% местных жителей высказались, что мат нужно вовсе искоренить из языка. А ещё 25% опрошенных считают, что от него стоит отчистить только средства массовой информации. Напомним, что весной столица Черноземья вошла в топ-3 самых матерящихся городов РФ. Независимо агентство ZOOM MARKET провело опрос среди россиян, и воронежцы оказались вторыми по стране по количеству признаний в «лексических грехах». Опередила наших земляков только Пермь.
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