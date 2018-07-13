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Болельщики оказались довольны пивом на стадионах ЧМ‑2018
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Болельщики оказались довольны пивом на стадионах ЧМ‑2018 

РИАМО 7 часов назад
Согласно данным опроса холдинга Ромир, большинство болельщиков, посещавших матчи чемпионата мира по футболу, остались довольны качеством и вкусом пива Bud, которое продавалось на стадионах, сообщается на сайте исследовательского холдинга.
«Качество продукта высоко оценили 75% опрошенных, из них 40% поставили по этому показателю хорошую отметку, а еще 35% — отличную. 71% респондентов заявили, что им понравился вкус пива, причем 36% из них поставили по этому критерию наивысший балл. Тех, кого совсем не устроили как вкус, так и качество, оказалось немного — всего 2%», — говорится в сообщении.
Примечательно, что зарубежные фанаты оценили качество пива выше россиян. Число самых высоких отметок у них достигло 28% — против 24% у россиян.
Большинство опрошенных также согласились, что с пивом приятнее болеть за любимую команду. Об этом заявили 74% опрошенных. Из них 42% отметили, что согласны с утверждением полностью, абсолютно несогласных оказалось лишь 3%.
Большинство опрошенных болельщиков — 81% — предпочли пить алкогольное пиво во время матча, 11% пробовали как алкогольное, так и безалкогольное. При этом 8% выбрали исключительно безалкогольный вариант.
Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.
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