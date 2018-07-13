Болельщики оказались довольны пивом на стадионах ЧМ‑2018

Согласно данным опроса холдинга Ромир, большинство болельщиков, посещавших матчи чемпионата мира по футболу, остались довольны качеством и вкусом пива Bud, которое продавалось на стадионах, сообщается на сайте исследовательского холдинга.

«Качество продукта высоко оценили 75% опрошенных, из них 40% поставили по этому показателю хорошую отметку, а еще 35% — отличную. 71% респондентов заявили, что им понравился вкус пива, причем 36% из них поставили по этому критерию наивысший балл. Тех, кого совсем не устроили как вкус, так и качество, оказалось немного — всего 2%», — говорится в сообщении.

Примечательно, что зарубежные фанаты оценили качество пива выше россиян. Число самых высоких отметок у них достигло 28% — против 24% у россиян.

Большинство опрошенных также согласились, что с пивом приятнее болеть за любимую команду. Об этом заявили 74% опрошенных. Из них 42% отметили, что согласны с утверждением полностью, абсолютно несогласных оказалось лишь 3%.

Большинство опрошенных болельщиков — 81% — предпочли пить алкогольное пиво во время матча, 11% пробовали как алкогольное, так и безалкогольное. При этом 8% выбрали исключительно безалкогольный вариант.