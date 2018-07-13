ЦБ: Денежная база в России увеличилась на два процента

Денежная база в РФ в широком определении в июне 2018 года увеличилась на два процента и составила 16 триллионов 481,8 миллиарда рублей. Такие данные опубликовал в пятницу ЦБ . Эти данные отражают динамику экономической активности. В январе-июне 2018 года денежная база выросла на 12,1 процента.

По итогам 2018 года денежная масса может вырасти на 10-13 процентов, прогнозируют в ЦБ. В годовом исчислении с июля прошлого года денежная база увеличилась на 42,1 процента (в июле 2017 года она была 11 триллионов 596,4 миллиарда рублей).