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ЦБ: Денежная база в России увеличилась на два процента
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ЦБ: Денежная база в России увеличилась на два процента 

Российская Газета 20 минут назад
Денежная база в РФ в широком определении в июне 2018 года увеличилась на два процента и составила 16 триллионов 481,8 миллиарда рублей. Такие данные опубликовал в пятницу ЦБ. Эти данные отражают динамику экономической активности. В январе-июне 2018 года денежная база выросла на 12,1 процента.
По итогам 2018 года денежная масса может вырасти на 10-13 процентов, прогнозируют в ЦБ. В годовом исчислении с июля прошлого года денежная база увеличилась на 42,1 процента (в июле 2017 года она была 11 триллионов 596,4 миллиарда рублей).
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