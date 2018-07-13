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Население России может начать сокращаться уже в этом году
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Население России может начать сокращаться уже в этом году 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Население России начинает сокращаться из-за уменьшения числа мигрантов.
Как сообщает Лайф со ссылкой на исследования РАНХиГС и Института Гайдара, население России впервые с 2009 года может начать сокращаться уже в 2018 году.
По данным специалистов, в 2018 году за первые четыре месяца международная миграция возместила только 47,1% естественной убыли, возобновившейся в стране с 2016 года.
Если тенденции миграции и естественного движения не изменятся, то уже в текущем году — впервые с 2009 года — население России может начать сокращаться,
— заявляют специалисты.
Согласно подсчётам, мигрантов стало меньше, чем покидающих страну людей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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