Население России может начать сокращаться уже в этом году

Население России начинает сокращаться из-за уменьшения числа мигрантов.

Как сообщает Лайф со ссылкой на исследования РАНХиГС и Института Гайдара, население России впервые с 2009 года может начать сокращаться уже в 2018 году.

По данным специалистов, в 2018 году за первые четыре месяца международная миграция возместила только 47,1% естественной убыли, возобновившейся в стране с 2016 года.

Если тенденции миграции и естественного движения не изменятся, то уже в текущем году — впервые с 2009 года — население России может начать сокращаться,

— заявляют специалисты.

Согласно подсчётам, мигрантов стало меньше, чем покидающих страну людей.