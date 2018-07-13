Калининград вошёл в топ-5 городов ЧМ-2018 с лучшими достопримечательностями 

Калининград занял пятое место среди городов ЧМ-2018 с лучшими достопримечательностями. Об этом говорят результаты опроса в соцсетях, который провёл сервис бронирования жилья Tvil.ru.
За Калининград проголосовали 5% респондентов. На первом месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург, который выбрали 54% опрошенных, на втором — Москва (12%), на третьем — Казань (10%). Четвёртую позицию занял Нижний Новгород с 6% голосов. Менее популярны оказались Cочи, Волгоград, Екатеринбург, Самара и Ростов-на-Дону.
Калининград также занял шестое место в рейтинге городов ЧМ с самыми красивыми болельщицами.