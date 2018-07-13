Сочи возглавил тройку самых «футбольных» городов ЧМ-2018 

За ним идут Волгоград и Ростов-на-Дону. В этих принимающих мундиаль городах оказались самые высокие спрос и предложения на различную атрибутику чемпионата, как до него, так и во время матчей, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис объявлений «Юла».
«Юла» посчитала динамику продаж и покупок всего, что связано с футболом: мячей, формы, бутсов, защитных щитков и перчаток для вратарей, футбольных ворот и сеток для них, а также услуг тренеров по футболу в городах, где проводились игры ЧМ Самая лучшая динамика по всем показателям оказалась в Сочи — рост на 74%. Далее идет Волгоград с 67%, на третьем месте разместился Ростов-на-Дону с 51%.
Но есть и группа городов-аутсайдеров. В них продажи не только не выросли, но даже упали: это Калининград (-15%), Казань (-18%) и Саранск (-50%).