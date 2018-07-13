Ещё
Сочи возглавил тройку самых «футбольных» городов ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сочи возглавил тройку самых «футбольных» городов ЧМ-2018 

АиФ — Юг 7 часов назад
Фото: АиФ – Юг
За ним идут Волгоград и Ростов-на-Дону. В этих принимающих мундиаль городах оказались самые высокие спрос и предложения на различную атрибутику чемпионата, как до него, так и во время матчей, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис объявлений «Юла».
«Юла» посчитала динамику продаж и покупок всего, что связано с футболом: мячей, формы, бутсов, защитных щитков и перчаток для вратарей, футбольных ворот и сеток для них, а также услуг тренеров по футболу в городах, где проводились игры ЧМ  Самая лучшая динамика по всем показателям оказалась в Сочи — рост на 74%. Далее идет Волгоград с 67%, на третьем месте разместился Ростов-на-Дону с 51%.
Но есть и группа городов-аутсайдеров. В них продажи не только не выросли, но даже упали: это Калининград (-15%), Казань (-18%) и Саранск (-50%).
АиФ — Юг: последние новости
На пляжах Геленджикской бухты курорта купаться запретил Роспотребнадзор В Сочи на стадион «Фишт» 7 июля рекомендуют приезжать за три часа Из-за засушливой погоды в Геленджике введен график подачи воды‏
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня21
Найден источник «Новичка» в Великобритании185
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений498
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека68
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение