Активным гражданам предложили выбрать лучший культурный центр в СЗАО

На портале «Активный гражданин» стартовал опрос для жителей Северо-Западного округа. Им предложили выбрать лучший культурный центр округа. В опросе участвуют восемь учреждений, которые были преобразованы в современные площадки для досуга жителей.

— Новый формат работы культурных центров определили сами москвичи — обсуждение идей и нововведений прошло на площадке краудсорсинга правительства Москвы . Районные ДК преобразились не только с точки зрения содержания. С 2011 по 2018 год за счет городского бюджета капитально отремонтировали 12 зданий, которые они занимают. Среди них культурный центр «Салют» , — говорится в опросе «Активного гражданина».

В опросе представлены площадки, расположенные в семи районах округа: Дом Романса, дом культуры «Берендей», культурные центры «Салют», «Алые паруса», «Митино», а также клубы «Феникс», «Атом» и «Современник». Проголосовать можно на сайте проекта: https://ag.mos.ru/poll/4984?utm_source=email&utm_medium=email&utm_term=4984&utm_campaign=newpoll.