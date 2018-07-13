Названы культурные столицы ЧМ-2018 в России 

Накануне финальных матчей чемпионата мира 2018 года по футболу российский сервис бронирования Tvil.ru составил рейтинг городов с самыми интересными культурными достопримечательностями.
Как сообщается в официальном блоге сервиса, список был составлен по итогам опроса туристов в социальных сетях. Культурной столицей ЧМ-2018 был признан Санкт-Петербург — богатство его культурных достопримечательностей оценили 54 процента опрошенных. Также тройку лидеров вошли Москва с 12 процентами голосов и Казань с десятью процентами.
На четвертом месте расположился Нижний Новгород, на пятом — Калининград. За оба города проголосовало по шесть процентов опрошенных туристов. Шестую строчку занимает Сочи (пять процентов голосов), седьмую — Волгоград (четыре процента), Восьмую и девятую — Екатеринбург и Самара (по два процента). Замыкает десятку Ростов-на-Дону с одним процентом отданных за него голосов.
Всего же по данным ФИФА матчи мундиаля в 11 городах России с 14 июня по 11 июля посетили 2,9 миллиона человек.