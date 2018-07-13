У россиян увеличился объем «свободных денег»

У россиян стало больше свободных денег. К такому выводу пришли исследователи холдинга «Ромир», сообщает издание «Экономика сегодня». Свободными деньгами в экономике считаются те, которые остаются от доходов домохозяйств после траты на необходимые товары и услуги, оплату коммунальных счетов и продуктов питания. Иными словами те, которые можно потратить на развлечения, ремонт, образование и другие не первостепенные нужды.

В итоге, по данным специалистов, по сравнению с маем, в июне объем «свободных денег» увеличился на 20 процентов и достиг почти 30 тысяч рублей. В среднем же в первом полугодии у жителей страны каждый месяц было примерно по 23 свободных тысяч. Исследователи уверены, что накопить почти 30 тысяч в июне людям удалось благодаря отказу от отпусков и поездок на отдых.

Если сравнивать по регионам, то у жителей городов-миллионников, считают эксперты, запас свободных денег в июне увеличился на 20 процентов и достиг 38 тысяч. А в населенных пунктах с числом жителей до 500 тысяч — увеличение составило 33 процента и достигло 20 тысяч рублей.