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Количество потенциальных банкротов выросло в Нижегородской области за полгода
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Количество потенциальных банкротов выросло в Нижегородской области за полгода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области на 1 июля 2018 года число граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 16 тысяч 615 человек. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), обработав данные 4100 кредиторов.
Количество потенциальных банкротов увеличилось на 4,7 процента к 1 января текущего года.
Потенциальным банкротом считается гражданин с просроченным долгом более 500 тысяч рублей, а срок просрочки превышает 90 дней (независимо от вида розничных кредитов или займов).
В целом по России на начало июля количество таких граждан выросло на 4 процента к началу года и составило 926,7 тысяч потенциальных банкротов.
Основную долю среди потенциальных банкротов составляют должники по потребительским кредитам — 68 процентов, ипотечники — всего 2,2 процента.
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