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Портал «Активный гражданин» предлагает жителям Измайлова оценить работу МФЦ
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Портал «Активный гражданин» предлагает жителям Измайлова оценить работу МФЦ 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На портале электронных референдумов по каждому центру госуслуг «Мои документы» проходит голосование, состоящее из шести разделов.
Портал «Активный гражданин» предлагает своим пользователям оценить работу МФЦ, услугами которого пользовались в последнее время жители района Измайлово. Сначала предлагается пользователю выбрать конкретный МФЦ. Жители Измайлова скорее всего выберут районный центр «Мои документы», расположенный на 10-й Парковой улице, дом 20, но могут оценить работу того МФЦ, которым пользовались часто.
В ходе опроса предлагается оценить время ожидания и скорость обслуживания приема, вежливое отношение и доброжелательность со стороны сотрудников, качество предоставления госуслуг. А также удобство и комфорт самого центра «Мои документы». Все пункты оцениваются по десятибалльной шкале.
Сегодня большинство опрошенных положительно оценивает качество работы своих МФЦ, число высоких оценок по всем показателям составляет 57 — 66%.
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