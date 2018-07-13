Более 6 тысяч человек посчитало лучшим комплексом столицы «Золотую звезду» в Соколиной горе

Жилой комплекс Соколиной горы стал участником голосования на «Активном гражданине».

В голосовании «Лучший реализованный проект в области строительства. Часть 2» на портале «Активный гражданин» участие принял жилой комплекс Соколиной горы «Золотая звезда». Объект жилищного строительства повышенной комфортности расположен на проспекте Буденного, вл.51, стр.1-7. В состав комплекса входят восемь жилых корпусов, начальная школа и детский сад, объекты торгово-бытовой инфраструктуры и парковки.

По состоянию на 12 июля в голосовании участвовали более 150 тысяч респондентов, из них 4 процента опрошенных сочли жилой комплекс «Золотая звезда» лучшим из представленных проектов. В общей сложности в номинации участвует тридцать два объекта строительства, и голосование все еще продолжается.