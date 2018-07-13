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У россиян стало на 23% больше свободных денег
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У россиян стало на 23% больше свободных денег 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
По данным холдинга «Ромир», по сравнению с маем текущего года, сумма увеличилась на 23,2% и составила 29,7 тысячи рублей.
Эксперты холдинга называют «свободными деньгами» разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты производятся на основе собственной разработки холдинга — скан-панели домохозяйств. Она базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".
"В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей)", — цитирует исследование "РИА Новости".
По мнению экспертов, подобный скачок можно объяснить отказом россиян от поездок на отдых: на руках остается больше денег из-за неистраченных «отпускных».
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