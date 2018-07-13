У россиян стало больше «свободных денег»

В июне объем «свободных» денег у россиян вырос сразу на 23% по сравнению с маем этого года. Этот показатель теперь составляет 30 тыс. рублей. Об этом говорит исследование холдинга «Ромир». При этом в городах-миллионниках значение индекса за прошлый месяц увеличилось на 20% до 38 тыс. рублей. В небольших городах индекс вырос на 30% и составил 21 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что такой скачок может быть связан с тем, что многие россияне во время отпуска решили никуда не ездить. В «Ромире» добавили, что сделать окончательные выводы о росте «свободных денег» можно будет только в конце августа. Индекс свободных денег «Ромира» представляет собой разницу между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.