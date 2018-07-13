«Свободных» денег у россиян стало больше

В июне индекс «свободных» денежных средств составил 29 тысяч рублей.

Объем «свободных» денег у россиян резко вырос. Так, в июне он составил 29,7 тысячи рублей, что на 23,2 процента больше, чем в мае этого года.

— Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей, — следует из исследования холдинга «Ромир».

Уточняется, что в июне индекс «свободных» денежных средств составил 29 тысяч рублей. Таким образом, этот показатель вырос на 25,3 процента по сравнению с июнем 2017 года, когда он составлял 23,7 тысячи рублей.

Кроме того, значение индекса за июнь увеличилось на 20,3 процента до 38 тысяч рублей в городах-миллионниках. При этом в небольших городах, в которых проживают не больше 500 тысяч человек, показатель вырос на 33,3 процента, составив 20,8 тысячи рублей.