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СМИ: В МЭР ожидают снижение цен в России в августе
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СМИ: В МЭР ожидают снижение цен в России в августе 

RT на русском 1 час назад
Министерство экономического развития России ожидает в августе дефляцию в стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом в МЭР отметили, что в этом году снижение цен не будет таким выраженным, как в прошлом году, когда дефляция составила почти 0,6%.
В ведомстве объянили, что в ближайшие месяцы инфляция в целом будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары.
Опрошенные изданием макроаналитики ведущих российских банков считают, что дефляция в августе 2018 года может составить 0,2%.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата отмечала, что потребительские цены в октябре 2017 года снизились на 0,1%.
RT на русском: последние новости
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