СМИ: В МЭР ожидают снижение цен в России в августе

При этом в МЭР отметили, что в этом году снижение цен не будет таким выраженным, как в прошлом году, когда дефляция составила почти 0,6%.

В ведомстве объянили, что в ближайшие месяцы инфляция в целом будет зависеть от сезонной динамики цен на продовольственные товары.

Опрошенные изданием макроаналитики ведущих российских банков считают, что дефляция в августе 2018 года может составить 0,2%.