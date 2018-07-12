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Исследование: россияне стали чаще брать онлайн-займы
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Исследование: россияне стали чаще брать онлайн-займы 

Банки.ру 6 часов назад
Спрос на онлайн-займы в первой половине 2018 года вырос, а желаемые сроки их использования, напротив, стали меньше, отмечают аналитики сервиса «Робот Займер».
По данным компании, объем выдачи займов за первые два квартала 2018 года увеличился на 55,4% по сравнению со вторым полугодием 2017-го. А средний срок, по окончании которого россияне планировали расплатиться с МФО, сократился с 22 дней до 19.
И тому есть несколько причин, указывают специалисты.
«Во-первых, вместе с ростом доходов россияне изменили свое финансовое поведение со сберегательного на активно-потребительское, в том числе, и за счет заемных средств. Во-вторых, в последние годы многие граждане прибегли к онлайн-займам как к инструменту решения вопроса срочных расходов и убедились в приемлемости его использования. В-третьих, изменения законодательной базы, регулирующей работу МФО, способствовали их востребованности у россиян различного уровня достатка, в том числе, и у среднего класса. И, в-четвертых, все большее количество граждан пользуются финансовыми онлайн-услугами, включая оформление займов и кредитов», — говорится в релизе.
При этом заемщики научились тщательнее контролировать денежные потоки собственного бюджета и периоды его пополнения. Это стало причиной лучшего расчета срока возврата займов и его сокращения, заключили в компании.
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