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Объём перевалки грузов в морских портах России вырос на 2,8% в первом полугодии
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Объём перевалки грузов в морских портах России вырос на 2,8% в первом полугодии 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
По итогам января-июня 2018 года объём перевалки грузов в российских морских портах составил 394,8 миллиона тонн, что на 2,8 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщается на сайте Минтранса.
«Объём перевалки сухогрузов составил 188,8 миллиона тонн (увеличение на девять процентов), объём перевалки наливных грузов составил 206 миллиона тонн (98 процентов от уровня прошлого года)», — говорится в сообщении.
Наиболее существенный рост зафиксирован в портах Каспийского бассейна. Объём перевалки в них составил 2,4 миллиона тонн, что почти на 40 процентов выше прошлогоднего показателя. В портах Арктического бассейна показатель вырос на 7,2 процента, Азово-Черноморского бассейна — 5,8 процента, Дальневосточного бассейна — 2,3 процента.
Только в портах Балтийского бассейна было зафиксировано уменьшение объёма перевалки. За первые шесть месяцев показатель составил 122,6 миллиона тонн, что равно 98,4 процента от уровня прошлого года. При этом сухогрузов было перевалено 54,1 миллиона тонн (рост на восемь процентов), а наливных грузов — 68,5 миллиона тон (91,7 процента от уровня 2017 года).
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