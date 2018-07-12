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В Польше спортивный комментатор оказался в центре скандала из-за ЧМ
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В Польше спортивный комментатор оказался в центре скандала из-за ЧМ 

Российская Газета 10 часов назад
Шпаковский комментировал субботний матч, закончившийся ничьей 2:2 и серией пенальти, в эфире крупнейшего польского телеканала TVP. Российская сборная, «которой многие предсказывали скорое прощание с чемпионатом», как пишет информационный портал naTemat, «поразила своей игрой, и особенно — самоотдачей, не только в матче против хорватов». По мнению польских проправительственных журналистов, комментатор «слишком радовался» голам, забитым россиянами, да еще и процитировал фрагмент гимна РФ. На него обрушилась волна критики. Более того, некоторые правоконсервативные журналисты потребовали от главы телеканала увольнения Дариуша Шпаковского, для которого нынешний чемпионат — одиннадцатый в карьере.
Однако нашлись журналисты, выступившие в его защиту. Марек Кацпшак, пишущий для популярного портала Wirtualna Polska, написал материал об абсурдности происходящего. «Я признаю свою вину. Я провалил тест на патриотизм. Я радовался каждому голу, забитому россиянами. Мало того, я ужасно жалел, что они выбыли с чемпионата. Я же не знал, что правильный журналист не должен радоваться успехам российских футболистов», — написал он. А известный юморист Шимон Маевский обратился к руководству телеканала с предложением не увольнять комментатора, а показать тот же матч, но чтобы на сей раз Шпаковский комментировал его со «слишком большой» симпатией к хорватской сборной.
После нескольких дней ожесточенных споров сторонников и противников Шпаковского вчера свою позицию наконец представил руководитель спортивной редакции телеканала TVP Марек Школьниковски. Он написал, что во время матча комментатор одинаково радовался всем голам и был беспристрастен.
Опрос
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что выступление сборной России на домашнем чемпионате мира заставило болельщиков гордиться национальной командой. Только один процент зрителей испытал стыд за российских футболистов.
Выступление российской команды на ЧМ в первую очередь вызвало у наших сограждан гордость (47%), радость (36%) и уважение (35%). Еще 28% испытывали надежду, а 21% — восхищение, — заявлено в материалах исследования ВЦИОМ.
Разочарование от игры сборной испытали 8%, а грусть — 7% респондентов. Только 1% зрителей стыдятся выступления наших футболистов.
Павел Петровский
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