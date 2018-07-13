Польского комментатора обвинили в поддержке сборной России во время матча ЧМ-2018

Известного польского комментатора Дариуша Шпаковского обвинили в поддержке сборной России во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между подопечными Станислава Черчесова и сборной Хорватии , сообщает «РГ» Шпаковского раскритиковали за то, что он якобы сильно радовался забитым мячам национальной команды России , а также цитировал строки российского гимна. На защиту комментатора встал руководитель спортивной редакции Марек Школьниковски. Он заявил, что Шпаковский был беспристрастен и одинаково радовался забитым мячам. Сборная Хорватии после победы над Россией обыграла в полуфинале сборную Англии , оформив себе выход в финал. Решающая игра мундиаля против Франции состоится 15 июля. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня. Ранее легенда сборной Хорватии назвал преимущества команды в финале ЧМ-2018.