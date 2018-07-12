Новый налог спишут с россиян автоматически

Минфин предложил ввести для «работающих на себя» россиян единый платеж с выручки. Об этом пишут «Извести» со ссылкой на проект ведомства, передает PRIMPRESS.

В новый платеж войдут налог и страховые взносы. Сбор планируют сделать «автоматизированным», его будут взимать через мобильное приложение. Перечисления пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования.

Как отмечается, вопрос уже согласован с налоговой службой . Минфин ориентируется на граждан, которые зарабатывают не менее 800 тысяч рублей каждый месяц, трудясь круглый год и не уходя в отпуск.

Сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, составит три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.

Ожидается, что пилотный проект по применению налога для подобной категории россиян пройдет в ряде регионов в течение ближайших пяти лет.