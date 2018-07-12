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Новый налог спишут с россиян автоматически
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Новый налог спишут с россиян автоматически 

Primpress 10 часов назад
Фото: Primpress
Минфин предложил ввести для «работающих на себя» россиян единый платеж с выручки. Об этом пишут «Извести» со ссылкой на проект ведомства, передает PRIMPRESS.
В новый платеж войдут налог и страховые взносы. Сбор планируют сделать «автоматизированным», его будут взимать через мобильное приложение. Перечисления пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования.
Как отмечается, вопрос уже согласован с налоговой службой. Минфин ориентируется на граждан, которые зарабатывают не менее 800 тысяч рублей каждый месяц, трудясь круглый год и не уходя в отпуск.
Сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, составит три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.
Ожидается, что пилотный проект по применению налога для подобной категории россиян пройдет в ряде регионов в течение ближайших пяти лет.
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