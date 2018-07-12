В какие города россиянам выгоднее летать без багажа 

Перелет без багажа в одну сторону, в среднем, выходит на 2500 рублей дешевле, чем с чемоданом. Если в первом случае билет обойдется россиянам в 5786 рублей, то во втором — в 8268 рублей.
При подсчете специалистами сервиса путешествий Туту.ру учитывалась стоимость билетов, приобретенных с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года.
В этот период путешествовать без багажа выгоднее всего было по маршруту Москва — Улан-Удэ. Это дешевле на 84 процента. Не случайно, пассажиров, путешествующих налегке, за выбранный период было 69 процентов.
Далее следуют направления Екатеринбург — Крым с экономией на перелете на 56 процентов и Москва — Алма-Ата (53 процента).
Самыми популярными среди путешественников без багажа стали маршруты Махачкала — Сургут, Москва — Назрань и Краснодар — Сочи, передает РИА Новости. Самые же нагруженные пассажиры наблюдались на рейсах Тюмень — Салехард, Москва — Тель-Авив и Москва — Бишкек.
В целом же, как продемонстрировало исследование, без багажа летают около 70 процентов людей. И это в основном мужчины и пассажиры-одиночки.