В какие города россиянам выгоднее летать без багажа

Перелет без багажа в одну сторону, в среднем, выходит на 2500 рублей дешевле, чем с чемоданом. Если в первом случае билет обойдется россиянам в 5786 рублей, то во втором — в 8268 рублей.

При подсчете специалистами сервиса путешествий Туту.ру учитывалась стоимость билетов, приобретенных с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года.

В этот период путешествовать без багажа выгоднее всего было по маршруту Москва Улан-Удэ . Это дешевле на 84 процента. Не случайно, пассажиров, путешествующих налегке, за выбранный период было 69 процентов.

Далее следуют направления Екатеринбург Крым с экономией на перелете на 56 процентов и Москва — Алма-Ата (53 процента).

В целом же, как продемонстрировало исследование, без багажа летают около 70 процентов людей. И это в основном мужчины и пассажиры-одиночки.