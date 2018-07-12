Ритейлеры сообщили о росте продаж кофеварок в первом полугодии на треть

Россияне по итогам первого полугодия 2018 года приобрели 450 тыс. кофемашин и кофеварок на общую сумму более 4,8 млрд руб., что соответственно на 36% и 30% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении ритейлеров электроники и бытовой техники « М. Видео » и «Эльдорадо».

«В первом полугодии 2018 россияне купили 450 тыс. кофемашин и кофеварок общей стоимостью более 4,8 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года на 36% и 30% соответственно. Росту категории год к году способствовали снижение средней цены на 5,5%, развитие онлайн-продаж (+65% в штуках и +60% в деньгах), распространение кредитных предложений и растущая популярность автоматических кофемашин премиум-класса», — говорится в сообщении.

Также ритейлеры отметили, что продажи автоматических кофемашин в этот период превысили показатели докризисного 2014 года почти в два раза и составили около 3,4 млрд руб. При этом средняя цена автоматической кофемашины выросла на 30% до 34 тыс. руб., говорится в сообщении.

Кроме того, компании отмечают рост интереса к кофемашинам с удаленным управлением при помощи Wi-Fi или Bluetooth. «Спрос обусловлен снижением стоимости подобной техники, расширением ассортимента, ростом проникновения пользователей мобильных устройств, а также растущей популярностью концепции „умного“ дома», — отмечают ритейлеры.