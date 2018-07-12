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Доходы татарстанцев выросли вместе с задолженностью по зарплате
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Доходы татарстанцев выросли вместе с задолженностью по зарплате 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Заместитель министра труда и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов в ходе коллегии министерства в четверг, 12 июля сообщил, что средняя заработная плата в республике по итогам первых четырех месяцев 2018 года составила чуть больше 33 тысяч рублей. Минимальный доход отмечен в сельскохозяйственной отрасли, а также среди тех, кто занимается охотой и лесным хозяйством. Здесь сумма зарплаты около 20 тысяч рублей. Максимальный доход у нефтяников — в среднем 54,1 тысяч рублей. Рост зарплат в сравнении с прошлым годом составил 8 процентов. При этом на 1 июля текущего года долги по заработной плате в Татарстане достигли 11 миллионов 986 тысяч рублей, сказал замминистра. В сравнении с началом года рост составил 13 процентов.
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