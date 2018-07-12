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Более 40 процентов американцев назвали Обаму лучшим президентом
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Более 40 процентов американцев назвали Обаму лучшим президентом 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Южные горизонты
Барак Обама занял первое место по популярности среди современных американских президентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Pew Research Center.
Респондентам предложили определить, какой президент США лучше всего справился со своими обязанностями. При этом можно было назвать две фамилии. Обаму на первое место поставил 31 процент опрошенных, еще 13 — на второе. За ним следует Рональд Рейган с 21 процентом (еще 10 процентов назвали его вторым по успешности). Третье место занимает Билл Клинтон (13 процентов и 19 процентов соответственно).
А вот действующий президент Дональд Трамп пока лишь на четвертой позиции. Ему предпочтения отдают 10 процентов американцев, еще девять назвали его вторым.
Правда, надо учитывать тот момент, что выбрать лучшего президента можно было только из тех, при ком родились и жили респонденты. Поэтому, хотя в итоговом списке и оказались Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Гарри Трумэн и даже Франклин Рузвельт, они не смогли набрать нужного количества голосов.
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