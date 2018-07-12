На сайте районной газеты «Дегунинские вести» стартовал «футбольный» опрос

Завершается Чемпионат мира по футболу, проходящий в России . В предстоящие выходные пройдут последние матчи мирового первенства. В связи с этим редакция районной интернет-газеты «Дегунинские вести» подготовила тематический опрос. Читателей спросили, какие матчи мундиаля они посмотрели.

На выбор предлагается четыре варианта ответа: «Посмотрел (а) все прошедшие матчи мундиаля», «Смотрел (а) матчи только с участием сборной России», «Не смотрю мундиаль вообще» и «Просматриваю матчи отдельных интересующих меня команд».

Редакция газеты «Дегунинские вести» подведет итоги опроса в следующий понедельник, 23 июля. Участие в опросе анонимное и не требует регистрации.